Видеофакт: взрыв на юге Молдовы спровоцировал пожар

Огонь едва не распространился на весь дом, но пожарные вовремя подоспели.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Взрыв пропанового баллона спровоцировал пожар в селе Крихана Веке Кагульского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, инцидент произошел во вторник в частном доме.

Возгорание тушили два пожарных расчета. Им удалось спасти жилой дом, но пристроенную к нему кухню площадью немногим более 20 квадратных метров огонь уничтожил.

В Молдове с начала 2018 года произошло 848 возгораний, в результате которых погибли 59 человек.