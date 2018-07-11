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Взрыв

Видеофакт: взрыв на юге Молдовы спровоцировал пожар

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Огонь едва не распространился на весь дом, но пожарные вовремя подоспели.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Взрыв пропанового баллона спровоцировал пожар в селе Крихана Веке Кагульского района. 

Пожар
CC0 / Pixabay / ernie
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По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, инцидент произошел во вторник в частном доме.

Возгорание тушили два пожарных расчета. Им удалось спасти жилой дом, но пристроенную к нему кухню площадью немногим более 20 квадратных метров огонь уничтожил.

В Молдове с начала 2018 года произошло 848 возгораний, в результате которых погибли 59 человек.

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Теги:
взры, пожарные, пожар, Кагульский район, Молдова
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