Полиция предоставила новые детали убийства в одном из клубов Молдовы

Правоохранительные органы сообщили новую информацию о жестком убийстве, когда трое товарищей до смерти забили молодого человека в одном из клубов Кантемира.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в жестоком избиении 27-летнего мужчины в Кантемире, который скончался в результате полученных травм в районной больнице, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

По данным источника, 24 июня в правоохранительные органы Кантемира поступила информация о том, что в районную больницу в тяжелом состоянии поступил 27-летний молодой человек.

"От полученных травм он скончался. Полиция установила, что молодого человека избила группа лиц в одном из местных клубов города Кантемир. Речь идет о трех жителях этого района в возрасте 18-23 лет", — сообщили в полиции.

Сначала правоохранители задержали только одного из подозреваемых, а двое других были объявлены в розыск.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 "Хулиганство" и части 4 статьи 151 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.