Врач отказался провести операцию без вознаграждения в тысячу долларов

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Глава отделения травматологии одной из больниц в городе Сорока задержан по подозрению во взяточничестве. Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики, по данным заявителя, врач требовал с него 17 тысяч леев (порядка тысячи долларов) за организацию хирургического вмешательства по эндопротезированию.
По словам пациента, хирург сказал ему, что запасы эндопротезов ограничены, и, чтобы попасть на операционный стол, нужно "отстоять" очередь. Между тем врач предложил ускорить процесс и решить проблему за деньги.
Территориальное управление Nord антикоррупционного центра начало расследование. В четверг утром, как сообщили в НАЦ, главу отделения травматологии задержали в момент, когда пациент передавал ему под контролем правоохранительных органов часть требуемой суммы — 15 тысяч леев.
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"На данный момент подозреваемый находится в изоляторе. Он задержан на 72 часа", — отметили в пресс-службе НАЦ.
К слову, за шесть месяцев этого года антикоррупционный центр возбудил 32 уголовных дела по факту коррупционных действий в области здравоохранения.