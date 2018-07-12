Врач отказался провести операцию без вознаграждения в тысячу долларов

Охота на врачей-рвачей продолжается: утром в четверг за взятку с поличным поймали главу отделения травматологии – доктор требовал тысячу долларов за проведение операции.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Глава отделения травматологии одной из больниц в городе Сорока задержан по подозрению во взяточничестве. Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики, по данным заявителя, врач требовал с него 17 тысяч леев (порядка тысячи долларов) за организацию хирургического вмешательства по эндопротезированию.

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По словам пациента, хирург сказал ему, что запасы эндопротезов ограничены, и, чтобы попасть на операционный стол, нужно "отстоять" очередь. Между тем врач предложил ускорить процесс и решить проблему за деньги.

Территориальное управление Nord антикоррупционного центра начало расследование. В четверг утром, как сообщили в НАЦ, главу отделения травматологии задержали в момент, когда пациент передавал ему под контролем правоохранительных органов часть требуемой суммы — 15 тысяч леев.

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"На данный момент подозреваемый находится в изоляторе. Он задержан на 72 часа", — отметили в пресс-службе НАЦ.

К слову, за шесть месяцев этого года антикоррупционный центр возбудил 32 уголовных дела по факту коррупционных действий в области здравоохранения.