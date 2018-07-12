Обыски в Налоговой службе Молдовы

В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что проверки организовали в центральном офисе Налоговой службы страны.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели в четверг обыски в центральном офисе Генеральной налоговой службы республики. Информацию Sputnik подтвердили в Антикоррупционной прокуратуре.

"Прошли обыски. На месте находились сотрудники антикоррупционной прокуратуры и СИБ. Детали проверок будут предоставлены позже", — отметил представитель прокуратуры.

Сообщается, что обыски прошли и в генеральном управлении налогового администрирования муниципия Кишинева. По данным местных СМИ, проверки связаны с коррупционной деятельностью одного из отделов.