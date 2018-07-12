Интим-фото сотрудницы детсада угрожали слить в сеть, а ее — изнасиловать

Шантажисты требовали от женщины все больше денег, обещая в случае отказа все рассказать мужу и опозорить ее в интернете.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Воспитательница детсада в Бельцах неосторожно отправила любовнику свои интимные фото и была за это жестоко наказана.

Получив снимки обнаженной любовницы, мужчина использовал их совсем не так, как предполагала женщина. От нее потребовали деньги, угрожая, что в противном случае снимки будут пересланы мужу с подробным рассказом об ее измене, а откровенные фотографии "сольют" в социальные сети, сообщает бельцкий сайт "СП".

Все началось в январе 2018 года, когда потерпевшая позвонила любовнику, но трубку подняла женщина, которая представилась его женой. Вслед за этим, по словам бельчанки, с того же самого номера ей начал звонить незнакомец, который потребовал 3 тысячи леев за молчание.

Напуганная женщина передала шантажисту деньги, боясь потерять семью и работу в детском саду, где она трудилась воспитательницей. Однако на этом ее злоключения не закончились — только начались.

Почувствовав слабость жертвы, шантажист продолжал ее мучать звонками и угрозами, требуя все больше денег. Аппетиты вымогателя росли — в следующий раз он потребовал уже 5 тысяч леев.

Издевательства продолжались несколько месяцев, а сумма, которую требовал шантажист, увеличилась до 10 тысяч леев. Уверившись в своей безнаказанности, он начал угрожать женщине, что изнасилует ее, бросит в ее дом гранату и агрессивно советовал "подумать о ребенке". Женщина передала преступнику и эту сумму — но уже в рамках полицейской операции. Шантажист был задержан.

Бельцкий суд признал действия обвиняемого мужчины деянием, предусмотренным статьей 189 (2) Уголовного кодекса РМ — "шантаж, совершенный двумя или более лицами". Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой в четыре года. Кроме того, он заплатил штраф в размере более 90 тысяч леев.