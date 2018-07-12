Задержания в Кишиневе: кто "попал под колпак" прокуроров и силовиков

Утро четверга началось в Кишиневе с обысков в центральном офисе Генеральной налоговой службы республики и в генеральном управлении налогового администрирования муниципия Кишинева: каковы итоги проверок?

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. По итогам утренних обысков в налоговой службе задержан один человек. Речь идет о налоговом инспекторе генерального управления налогового администрирования муниципия Кишинева Еуджене Зубко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в Налоговой службе Молдовы

Как заявил журналистам замначальника этого управления Григоре Присняк, обыски связаны исключительно с деятельностью этого налогового инспектора. Присняк добавил, что на имя Зубко был составлен протокол.

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Утром в четверг прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели обыски в центральном офисе Генеральной налоговой службы республики и в генеральном управлении налогового администрирования муниципия Кишинева.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, в период с января по март 2017 года несколько сотрудников "налоговой" требовали и получили от двух экономических агентов 180 тысяч леев взамен на утверждение заявки по поводу возмещения НДС на экспорт фруктов.

Кроме того, эти же работники "налоговой" требовали и получили у другого экономического агента в феврале-мае 2018 года около 70 тысяч леев, чтобы не регистрировать нарушения, связанные с деятельностью руководимых им компаний.

"Всего в деле фигурируют шесть подозреваемых, один из них находится в розыске. Автор этих правонарушений задержан на 72 часа. Он подозревается в пассивной коррупции, совершенной двумя или более лицами в течение длительного периода времени. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы со штрафом до восьми тысяч условных единиц с лишением права занимать определенные должности в течение 7-10 лет", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что по итогам 10 обысков, проведенных по месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых, изъяты документы, компьютеры и портативные носители информации.