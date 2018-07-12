В Кишиневе проходит спецоперация – полиция раскрыла все подробности

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В рамках спецоперации "Автобус", которую проводит Кишиневское управление полиции, были выявлены нарушения в техническом оснащении единиц транспорта, выведенных на городские маршруты.

© Sputnik / Игорь Самойлов В Молдове хотят жестко штрафовать за использование пластиковой посуды

В частности, речь идет о микроавтобусах. Было составлено 14 протоколов о нарушениях, согласно которым водители и администраторы маршрутов будут обязаны выплатить от 450 до 750 леев в качестве штрафа за каждое нарушение.

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Операция "Автобус" проходит с 25 июня. На данный момент по ее промежуточным итогам составлено 25 протоколов о нарушениях.