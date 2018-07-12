Кошмар в больницах Кишинева: Минздрав сделал заявление

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты создало комиссию для выяснения обстоятельств проблемы, о которой заявил врач-неонатолог Михай Стратулат.

Ранее Стратулат написал на своей странице в Facebook, что в муниципальной клинической больнице №1 на улице Сергея Лазо и в муниципальной клинической больнице №1 на Виадуке "занимаются не медициной".

"В этих больницах, с какой бы проблемой не обратились — ставится диагноз "правосторонняя пневмония", и сразу же назначаются антибиотики. Там не соблюдается ни один протокол. Почему? Потому что руководители медучреждений и их заместители заинтересованы в том, чтобы были такие диагнозы. Это делается из-за того, что финансирование больниц зависит от того, сколько пациентов госпитализировано", — отметил Стратулат.

Премьер Молдовы Павел Филип поручил провести серьезное расследование по поводу появившегося в сети заявления Стратулата, обвинившего медиков двух больниц в Кишиневе в постановке якобы ошибочных диагнозов детям в целях их госпитализации для того, чтобы в конечном счете заработать на маленьких пациентах деньги.

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"Видел заявление одного из докторов. Речь идет о посте в социальной сети Facebook о нарушениях в ряде муниципальных больниц. В этом заявлении содержатся обвинения в адрес руководства этих медучреждений и врачей в том, что детям ставятся неправильные диагнозы для того, чтобы получить больше денег от Национальной кассы медицинского страхования", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

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В Минздраве создана комиссия из специалистов в области педиатрии, неонатологии, неврологии, Национальной кассы медицинского страхования, Генерального управления социальной помощи и здравоохранения Кишинева и Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

"Комиссия представит правительству результаты своей работы и рекомендации", — отмечено в заявлении пресс-службы Минздрава.