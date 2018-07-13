Пятеро подростков в состоянии наркотической комы найдены в центре Кишинева

Утро пятницы в Кишиневе началось с находок, причем довольно тревожных, – сразу пятеро молодых людей обнаружены в центре столицы якобы в состоянии наркотического опьянения.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Молднет гудит — в сети появились фотографии, на которых в центре Кишинева запечатлены пятеро подростков якобы в состоянии наркотической комы. Снимками поделился один из пользователей Facebook, сообщив, что молодые люди находились на улице Веронике Микле.

© Facebook / В центре Кишинева запечатлены пятеро подростков якобы в состоянии наркотической комы

В столичной полиции пока не прокомментировали этот инцидент. Впрочем, довольно регулярно правоохранительные органы сообщают о задержаниях молодых наркоманов по всей стране.

"Что называется, "Доброе утро!". Пять семей в страшном состоянии. Центр столицы. Дети и подростки проходят и все это наблюдают. Живой пример детям", — написал на своей странице в Facebook депутат парламента страны Владимир Односталко.

В Молдове эпидемия наркомании?

Ранее Односталко поднимал в парламенте проблему наркомании и требовал заслушать ответственные структуры по этому вопросу. По его мнению, "в Молдове эпидемия наркомании". Как отметил депутат, в стране насчитывается более 55 тысяч наркозависимых, а каждый третий лицеист хоть раз пробовал наркотики.

"Молдова — лидер по наркотрафику. Ежедневно сотни килограммов наркотических веществ проходят через территорию Молдовы. Свободная реклама наркотиков на стенах жилых домов, тысячи продавцов в социальных сетях, в интернет пространстве. Дошло до страшного — наркоторговцы делают так называемые "копанки", закапывают дозы наркотиков у детских площадок, у скамеек при входе в подъезды", — отметил депутат.

Как считает парламентарий, компетентные органы недостаточно борются с этой проблемой.

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"Будем и дальше спрашивать с ответственных служб. В ближайшее время сделаю обращение к муниципальному совету Кишинева с предложением провести широкую дискуссию по этой проблеме", — добавил Односталко.