Грибы-убийцы: ребенок стал жертвой сомнительного лесного лакомства

Минздрав предупреждает: к грибам надо относиться с настороженностью – в стране растет число отравлений.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В Молдове из-за отравления грибами скончался четырехлетний ребенок. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты констатирует рост числа случаев интоксикации грибами среди населения страны.

"Только за 9-13 июля отравились 11 взрослых и шестеро детей, из которых один ребенок скончался", — отметили в Минздраве.

На протяжении текущего года грибами отравились 39 человек, из которых семеро несовершеннолетних. Речь идет о жителях Флорешт, Дондюшан, Оргеева и Кишинева.

По данным Минздрава, подобная интоксикация требует срочной медицинской помощи, так как оперативная диагностика и лечение может спасти жизнь больного.

Симптомы отравления грибами

В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.

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При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

Важно! Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

Рекомендации Минздрава

Неизвестные грибы или те, что вызывают подозрение, лучше не употреблять в пищу, особенно в сыром виде;

Не стоит покупать грибы у дорог, у незнакомых людей и в неавторизированных местах;

Специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, близ трасс и железнодорожного полотна, а также свалок. Такие грибы накапливают токсические вещества и годны в пищу;

Не рекомендуется привлекать к процессу сбора грибов детей. Кроме того, врачи советуют не включать этот продукт в рацион несовершеннолетних;

Перед приготовлением собранные грибы лучше перебрать.