У курсанта бельцкой автошколы вымогали 400 евро за получение прав

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Двое мужчин попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра после того, как потребовали 400 евро от ученика автошколы в Бельцах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент в Молдове решил отбирать водительские права: по какой причине

Соучастники обещали курсанту "организовать" ему успешную сдачу экзаменов и получение водительских прав путем дачи взятки должностным лицам государственного предприятия CRIS "Registru".

Дело было задокументировано, собранные доказательства позволили сотрудникам CNA и антикоррупционной прокуратуры задержать подозреваемых на 72 часа.

Вымогатели пойманы в момент передачи им денег.

Наказание за правонарушения такого рода предусматривает штраф до 200 тысяч леев (12 тысяч долларов США) или лишение свободы на срок до шести лет.