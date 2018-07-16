Разборки, как в 90-х: в Кишиневе два водителя подрались посреди дороги

В столице Молдовы бывает так, что в случае аварии правоту выясняют не с помощью дорожных инспекторов, а кулаками.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Кишиневе, на круговой развязке между улицами Крянгэ, Каля Ешилор, Штефана чел Маре, Анри Коандэ и Дософтея, средь бела дня произошла настоящая дорожная разборка, о которой теперь разве что кино снимают.

© Sputnik / Михаил Мордасов "Мафиозные разборки": в Румынии стреляли по автобусу из Молдовы

На записи, сделанной случайным очевидцем, видно, как возле микроавтобуса, курсирующего по одному из рейсовых маршрутов общественного транспорта, мужчины начали выяснять отношения, не гнушаясь рукоприкладством.

Лихие 90-е на улице Кишинева: разборки средь бела дня >>>

"По словам очевидцев, произошло ДТП между легковой машиной и микроавтобусом. На место аварии быстро приехал джип с двумя агрессивными мужчинами, которые устроили конфликт с водителем маршрутки", — подписал свою видеозапись пользователь соцсетей.