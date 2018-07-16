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Кулак

Разборки, как в 90-х: в Кишиневе два водителя подрались посреди дороги

CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Происшествия
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В столице Молдовы бывает так, что в случае аварии правоту выясняют не с помощью дорожных инспекторов, а кулаками.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Кишиневе, на круговой развязке между улицами Крянгэ, Каля Ешилор, Штефана чел Маре, Анри Коандэ и Дософтея, средь бела дня произошла настоящая дорожная разборка, о которой теперь разве что кино снимают.

Вооруженное нападение
© Sputnik / Михаил Мордасов
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На записи, сделанной случайным очевидцем, видно, как возле микроавтобуса, курсирующего по одному из рейсовых маршрутов общественного транспорта, мужчины начали выяснять отношения, не гнушаясь рукоприкладством.

Лихие 90-е на улице Кишинева: разборки средь бела дня >>>

"По словам очевидцев, произошло ДТП между легковой машиной и микроавтобусом. На место аварии быстро приехал джип с двумя агрессивными мужчинами, которые устроили конфликт с водителем маршрутки", — подписал свою видеозапись пользователь соцсетей.

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Теги:
разборки, маршрутка, автомобиль, ДТП, авария, Кишинев
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