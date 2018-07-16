Бизнес на порошке: известны новые детали дела о контрабанде героина

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершили расследование и передали в суд уголовное дело по поводу деятельности преступной группировки, сформированной из пятерых граждан Турции, обвиняемых в незаконном обороте героина и контрабанде.
Слежка за ними длилась более двух лет. Представители правоохранительных органов выявили два возможных маршрута поставок наркотиков. Первый вариант — Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина-Молдова. Второй маршрут — Афганистан-Иран-Турция-Болгария-Румыния-Молдова. В обоих случаях конечным пунктом были страны Евросоюза — Нидерланды или Германия.
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В ходе следствия удалось установить, что в 2015-2017 годах члены группировки закупили несколько единиц транспорта, в котором были обустроены тайники для перевозки героина. Свой бизнес наркодельцы замаскировали под вполне законный — предоставление услуг по транспортным перевозкам.
- Грузовики, в которых находились тайники для перевозки наркотиков© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
- Задержание челнов группировки, обвиняемых в незаконном обороте героина и контрабанде© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
- Тайник в грузовике для перевозки наркотиков© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
- Контрабанда наркотиков© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
В частности, в феврале 2018 года им удалось спрятать примерно 80 килограммов героина в полуприцепе, загруженном помидорами. Овощи перевозились в Молдову из Стамбула через Болгарию и Румынию. В ходе обысков, проведенных 23 февраля на территории склада в Яловенах и в полуприцепе модели Yildiz Trayler, правоохранительные органы обнаружили тайники с наркотиками. Ранее сообщалось, что стоимость изъятой партии героина на "черном рынке" достигала пять миллионов евро.
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"По запросу прокуроров контроль за перевозкой наркотиков из Турции проводился в сотрудничестве с властями Болгарии, Румынии, Азербайджана и Украины по всему маршруту следования. Если вина фигурантов дела будет доказана, то за оборот наркотиков им грозит 7-15 лет тюрьмы, а за контрабанду — от 3 до 10 заключения", — добавили в прокуратуре.
Наложен секвестр на транспортные средства общей стоимостью в два миллиона леев.