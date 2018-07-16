Измученного ребенка, запертого в квартире в Кишиневе, спасали через окно

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Спасателям пришлось влезть в окно, чтобы освободить маленькую девочку, запертую в пустой квартире на проспекте Дачия в кишиневском секторе Ботаника.

Соседи пояснили, что услышали детский плач и крики в соседней квартире, которые не прекращались долгое время. Они пытались звонить и стучать в дверь, однако никто не реагировал, а связаться с родителями ребенка не удалось. Тогда соседи вызвали спасателей.

Служба 112 приняла звонок в 5.25 утра. Прибывший экипаж спасателей нашел простой способ проникнуть в квартиру — вместо того, чтобы взламывать дверь, они развернули лестницу и через окно вошли к квартиру, расположенную на четвертом этаже пятиэтажного дома с мансардой. Окно оставалось открытым, что вызывает еще больше вопросов к родителям девочки, оставленной без присмотра.

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Пожарный расчет обнаружил к квартире измученную плачем и паникой девочку, на вид четырех-четырех с половиной лет. Чтобы малышка не боялась спуска по лестнице, ей дали в руки куклу и попросили закрыть глаза. Момент спасения был снят на видео сотрудниками Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Девочка доставлена в детскую больницу им. Валентина Игнатенко для обследования. Поиском родителей ребенка и установлением обстоятельств происшествия занимается полиция.

МВД призывает людей, которые заботятся о детях, не оставлять их без присмотра. По данным ГИЧС, с начала 2018 года уже более 30 детей были спасены пожарными и спасателями из разных ситуаций, связанных с опасностью для здоровья и жизни.