Экс-советник одного из министров предстанет перед судом: что грозит чиновнику

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд уголовное дело по поводу тендера на закупку паспортных книжек со встроенными чипами, по которому в качестве обвиняемого проходит бывший советник министра финансов, председатель межминистерской рабочей группы по проведению соответствующего конкурса.

© AP Photo / Peter Dejong В Молдове представитель и этой профессии не избежал коррупции

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чиновник обвиняется в допущении многочисленных незаконных действий во время проведения тендера в пользу одной из компаний, которая сделала весьма невыгодное предложение в сравнении с проектами других экономических агентов. Своими действиями мужчина нанес ущерб бюджету ГП CRIS "Registru" в особо крупных размерах — 1,56 миллиона евро (27,35 миллиона леев согласно курс на момент подписания контракта).

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Обвиняемый находится под предварительным арестом. Если его вина будет доказана, то ему грозит 6-10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.