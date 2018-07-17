Шок для Кишинева: джип припарковался посередине дороги

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В Кишиневе, на Чеканах, водитель решил оставить свое транспортное средство прямо посреди проезжей части.

© Photo : Константин Чалабов Белка, ворующая семечки у мужчины в столичном парке, насмешила сеть

Все бы ничего, но речь идет о джипе немалых размеров, а проезжая часть — не дорожка между домами, а одна из главных магистралей сектора — улица Алеку Руссо.

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На фото, размещенных в соцсетях, автомобиль находится рядом с цветочным рынком, из-за чего у автора поста появилось предположением, что водитель отлучился, чтобы купить цветы.