Берегись автомобиля: каково это - увидеть кошмар своими глазами

В Кишиневе водитель едва не спровоцировал ДТП с участием ребенка.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В Кишиневе из-за желания автомобилиста стать "первее всех" едва не произошло ДТП, жертвами которого могли стать дети.

© Sputnik / Rodion Proca Жуткие последствия ДТП в центре Кишинева - фото попали в соцсети

Инцидент произошел на Чеканах, на улице Заднипру, куда с улицы Садовяну свернула машина — именно ее видеорегистратор запечатлел произошедшее.

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Неожиданно из-за автомобиля, двигавшегося по встречной полосе, вылетела шедшая на обгон другая машина, и только чудо спасло транспортные средства от столкновения. В конце видеозаписи слышен детский голос — очевидно, ребенок находился на заднем сидении автомобиля, чьими "глазами" мы видим все случившееся.

А в посте в соцсетях, откуда взято это видео, можно даже найти номер автомобиля нарушителя.