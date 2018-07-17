Берегись автомобиля: каково это - увидеть кошмар своими глазами

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В Кишиневе из-за желания автомобилиста стать "первее всех" едва не произошло ДТП, жертвами которого могли стать дети.
Инцидент произошел на Чеканах, на улице Заднипру, куда с улицы Садовяну свернула машина — именно ее видеорегистратор запечатлел произошедшее.
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Неожиданно из-за автомобиля, двигавшегося по встречной полосе, вылетела шедшая на обгон другая машина, и только чудо спасло транспортные средства от столкновения. В конце видеозаписи слышен детский голос — очевидно, ребенок находился на заднем сидении автомобиля, чьими "глазами" мы видим все случившееся.
А в посте в соцсетях, откуда взято это видео, можно даже найти номер автомобиля нарушителя.