Подробности массовой драки в Хынчештах: задержаны трое подозреваемых

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Трое подозреваемых в участии в массовой драке в Хынчештах задержаны, об этом сообщили в пресс-службе Хынчештской полиции.
Сообщается, что один из задержанных является несовершеннолетним, ему 17 лет. Двум другим по 18 лет.
Также удалось идентифицировать и других участников побоища, они будут задержаны. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение от трех до семи лет.
Массовая драка произошла в ночь на понедельник в одном из баров села Бобейка Хынчештского района. В заведение ворвалась группа молодых людей и накинулась на посетителей. Находившиеся в баре гости попытались противостоять агрессорам.
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По предположениям полиции, нападение было спланированным. Полиции удалось выявить 15 участников драки, все они уроженцы разных населенных пунктов.
Продолжается расследование.