В Молдове проходят массовые обыски - детали: что, где, когда

Обыски проходят в молдавской столице, а также в некоторых населенных пунктах страны по нескольким уголовным делам, возбужденным в рамках расследований коррупционных правонарушений, совершенных группой сотрудников государственных автостанций.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски в офисах государственного предприятия автостанций, причем следственные мероприятия проходят как в Кишиневе, так и других населенных пунктах страны.

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Информацию об этом подтвердила для Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински. По ее словам, обыски проходят всего по 50 адресам.

"Обыски происходят в некоторых городах страны — это около 50 адресов, в том числе в Кишиневе. Действия офицеров направлены на обыски в офисах как руководителей территориальных отделений, так и сотрудников различных уровней", — сказал Старински.

По словам Старинcки, ведомство предоставит больше информации по завершении операции.