В Приднестровье мужчина утонул, увлекшись ловлей раков

Трагедия произошла на Днестре недалеко от села Спея, спасатели долго искали тело погибшего.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Увлечение ловлей раков обернулось для 24-летнего жителя села Спея трагедией.

"Вечером в компании трех друзей он отправился ловить раков. Нырнув в очередной раз за желанным уловом, сельчанин больше не появился на поверхности воды. Товарищи попытались отыскать его в реке, но безуспешно", — рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Дежурная группа аварийно-спасательного подразделения организовала поиск. Водолазы обнаружили тело утонувшего лишь утром следующего дня на трехметровой глубине недалеко от береговой линии.

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Трагические ситуации на Днестре, заканчивающиеся гибелью людей, согласно статистике, случаются довольно часто. Причиной тому — быстрое течение реки на отдельных участках, а также внезапно образующиеся водовороты.