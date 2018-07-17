Массовые задержания в Молдове, или Как ликвидировали транспортную "мафию"

Детали многочисленных обысков, которые прошли практически на всей территории Республики Молдова во вторник утром: нарушения на миллионы и массовые задержания.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы подвел итоги многочисленных обысков, которые прошли практически по всей республике во вторник.

"Двенадцать сотрудников государственного предприятия "Автовокзалы и автостанции" помещены на 72 часа в изолятор НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры после того, как были задержаны сегодня утром в рамках расследования нескольких уголовных дел, возбужденных по факту пассивной и активной коррупции, а также злоупотребления служебным положением", — отметили в НАЦ.

Обыски проходили на автовокзалах в девяти районах и муниципиях Молдовы — в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. Среди задержанных — четверо администраторов территориальных филиалов (в Бельцах, Единцах, Оргееве и Каушанах), двое руководителей территориального филиала Центр (в Кишиневе), двое контроллеров и столько же диспетчеров, а также один кассир.

Там сообщили, что задержанным предъявлен статус подозреваемых в организации преступных схем по незаконному сбору средств с транспортных операторов и водителей, которые работают на национальных и междугородних маршрутах. Помимо этого, еще 11 человек доставили в НАЦ на допрос. Им также предъявлен статус подозреваемых.

По данным следствия, в обязанности водителей, которые заезжали на территорию автовокзалов, входила ежедневная передача фиксированных сумм кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по иерархии. Ежемесячно таким образом зарабатывали примерно 1,5 миллиона леев. Взамен за подобные "сборы" водители освобождались от проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых нарушения графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей уплачивать незаконные сборы за каждую единицу.

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В ходе расследования выяснилась другая схема присвоения общественных средств сотрудниками ГП "Автовокзалы и автостанции". Стало известно, что работники одного из отделений ежедневно получали от граждан за хранение багажа различные суммы денег без внесения этих сумм в бухгалтерские документы. Указанные средства присваивались сотрудниками предприятия. Таким образом, компании был нанесен ущерб.