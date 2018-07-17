Кража у инвалида в Кишиневе: полиция опубликовала видео

Сотрудники инспектората полиции столичного сектора Буюкань обращаются к гражданам с просьбой помочь найти предполагаемую воровку.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Полиция опубликовала видео подозреваемой в краже металлической трости у жителя Кишинева, лица с ограниченными возможностями.

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Камеры наружного наблюдения запечатлели женщину на троллейбусной остановке.

Ранее житель Кишинева Максим Мифтахов, страдающий ДЦП, опубликовал в соцсетях видеообращение, где сообщил, что его обокрали.

"Сегодня в магазине у меня украли специальную четырехопорную металлическую трость, с помощью которой я мог более-менее удачно перемещаться по городу. По вине воров я теперь не могу ходить", — отметил Мифтахов.

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Он сообщил корреспонденту Sputnik, обратившемуся за подробностями происшествия, что кража произошла на столичной улице Иона Крянгэ, близ местного рынка, в магазине у остановки общественного транспорта >>>

Тех, кто узнал женщину на видеозаписи, просят конфиденциально обратиться по телефонам 078 477 886 или 112.

За подобные преступления виновным грозит до пяти тысяч леев штрафа, до 60 часов труда в пользу государства или до 15 суток ареста.