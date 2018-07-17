Происшествие на молдавской трассе: к горлу водителя приставили нож

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Полиция составила фоторобот трех злоумышленников, разыскиваемых за нападение на человека.

© REUTERS / Danish Siddiqui Главу МВД Великобритании ограбили на улице Лондона

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, двое мужчин и одна женщина девятого июля остановили близ Будешт, пригорода Кишинева, автомобиль, направлявшийся в Бендеры, и попросили 46-летнего водителя подвезти их.

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Рядом с селом Бульбоака Новоаненского района пассажиры напали на водителя и, угрожая ему ножом, отобрали 17,2 тысячи евро, 800 леев и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции сообщают, что один из подозреваемых — мужчина в возрасте между 40 и 50 годами ростом 170-175 сантиметров, среднего телосложения, темноволосый, возможно, с лысиной на голове, был одет в зеленые армейские штаны со множеством карманов, синюю майку.

Второй подозреваемый — в возрасте от 24 до 27 лет, ростом 185-190 сантиметров, спортивного телосложения, с длинными темными волосами был одет в темные штаны и оранжевую майку.

Третья подозреваемая — женщина 35-40 лет полного телосложения, с длинными темными волосами.

Тех, кто что-либо знает об этих субъектах, просят конфиденциально сообщить по телефонам 069174759, 079557936 или 060026393.