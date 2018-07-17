Велосипедный вор-рецидивист наводил страх на Бельцы

На севере Молдовы мужчина зарабатывал тем, что крал велосипеды и продавал их задешево.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Двадцатисемилетний житель Рышкан попался в руки полиции — его подозревают в краже 21 велосипеда в Бельцах, Дрокиевском и Рышканском районах.

© Sputnik / Rodion Proca Кожокару: после подорожания проезда в такси, легче пересесть на велосипеды

Оказалось, что задержанный не впервые привлекается к ответственности за аналогичные преступления.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, с апреля по июль 2018 года молодой человек сам, без посторонней помощи, крал велосипеды из подъездов жилых домов, а затем продавал за 50-200 леев.

Общая сумма ущерба, причиненного владельцам транспортных средств, составила около двух тысяч леев.