Велосипедный вор-рецидивист наводил страх на Бельцы

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Двадцатисемилетний житель Рышкан попался в руки полиции — его подозревают в краже 21 велосипеда в Бельцах, Дрокиевском и Рышканском районах.
Оказалось, что задержанный не впервые привлекается к ответственности за аналогичные преступления.
По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, с апреля по июль 2018 года молодой человек сам, без посторонней помощи, крал велосипеды из подъездов жилых домов, а затем продавал за 50-200 леев.
Общая сумма ущерба, причиненного владельцам транспортных средств, составила около двух тысяч леев.