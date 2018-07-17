Нянечка одного из детсадов Молдовы больна туберкулезом и СПИДом

Такое возможно только в Молдове: нянечка в одном из детсадов на севере республики работала с открытой формой туберкулеза и СПИДа.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Родители малышей, которые посещают один из детсадов в Бричанском районе на севере Молдовы, обеспокоены ситуацией в этом образовательном учреждении. В частности, стало известно, что нянечка этого садика больна СПИДом и туберкулезом в открытой форме, сообщает sputnik.md.

"В среду, 11 июля, получила новость-молнию: нянечка подготовительной группы детского сада в нашем селе болеет активной формой туберкулеза и СПИДом. Я шокирована, мне страшно отправлять ребенка в сад. В пятницу мы все собрались в садике часам к 8, чтоб к 10.00 пришла лаборантка из районной поликлиники и собрала анализы", — сообщила мама ребенка, который ходит в этот детсад.

Женщина выразила удивление в связи с тем, что кровь нужно было сдавать в здании детсада, а не в медпункте. По ее мнению, образовательное учреждение должно временно приостановить работу, чтобы специалисты провели дезинфекцию и приняли все необходимые меры.

"Спросила, пройдут ли дети дополнительное обследование, потому что ситуация очень сложная. Дети контактировали с нянечкой. Мне ответили, что может на следующей неделе возьмут анализ на Mantoux, потому что сейчас у них нет возможностей… Речь идет о здоровье детей, но никому из ответственных лиц нет до этого дела — перекладывают вину с одного на другого", — отметила женщина.

Больная нянечка ушла в декрет, так как была на седьмом месяце беременности. В свой последний рабочий день ей стало плохо — у женщины поднялась температура и ее увезли из детского сада на "скорой". Сразу после этого все село узнало об этом случае. Односельчане утверждают, что женщина только сейчас узнала о том, что страдает этими болезнями и она не уверена, работала ли она в таком состоянии все время или только в течение последнего месяца перед уходом в декрет. Вместе с тем жители этого населенного пункта уверяют, что директор образовательного учреждения знала о том, что нянечка больна.

В Молдове все меньше врачей, лечащих туберкулез>>>

В министерстве здравоохранения утверждают, что женщина работала в качестве вспомогательного персонала, и у нее диагностировали туберкулез. Ее положили в больницу, и она получает необходимое лечение. С другой стороны, жители села говорят, что женщина работала нянечкой, но также помогала и на кухне.