"Валютный" адвокат назначил таксу за обещание повлиять на судей

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В суд передано дело, обвиняемым по которому проходит адвокат, вымогавший, по версии следствия, у женщины шесть тысяч евро.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, юрист обещал в обмен на взятку повлиять на судей в Кагуле, чтобы те вынесли более мягкое решение в отношении бывшего сожителя женщины, которого обвиняли в акте насилия.
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Адвокат признал свою вину. Если такое же решение примет суд, то обвиняемому грозит до трех тысяч условных единиц штрафа или до пяти лет тюрьмы.