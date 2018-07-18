Трезвость аварии не помеха - в Кишиневе таксист протаранил машину с детьми

Водитель такси проехал на красный свет на повороте - это и стало, по предварительной версии, причиной аварии.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Кишиневе такси врезалось в другой легковой автомобиль, где находились маленькие дети.

© Sputnik / Ольга Ландер До города поедем — как выглядели "таксисты" на вокзале почти сто лет назад

Инцидент произошел во вторник поздно вечером на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Измаильской. Таксист не принял во внимание сигнал светофора и, свернув, стукнулся с "Тойотой".

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Пассажиры обоих авто отделались испугом, у самих же транспортных средств — серьезные повреждения.

В полиции сообщили, что, по результатам экспертизы на содержание алкоголя, выяснилось: оба водителя в момент аварии были трезвыми.