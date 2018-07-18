Антикоррупционный центр бушует: новые детали по делу о транспортной "мафии"

Новые подробности многочисленных обысков, которые прошли практически на всей территории Республики Молдова: двое человек объявлены в розыск, число фигурантов уголовного дела растет.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Растет число фигурантов уголовного дела о транспортной "мафии", связанном с госпредприятием "Автовокзалы и автостанции".

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре, "еще четверо сотрудников компании получили статус подозреваемых, двое из них объявлены розыск".

"Они подозреваются в соучастии в организации преступной схемы по незаконному сбору денежных средств в целях сокрытия многочисленных нарушений в сфере пассажироперевозок. Таким образом, общее число фигурантов дела достигло 27 человек", — отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что во вторник прокуроры освободили двух человек из 12, которые были задержаны по этому делу. Однако они находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемые сделали заявления и сотрудничают со следствием.

Обыски проходили во вторник на автовокзалах в девяти районах и муниципиях Молдовы — в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. Среди задержанных администраторы территориальных филиалов, руководители территориального филиала Центр, контроллеры, диспетчеры, кассиры.

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По данным следствия, в обязанности водителей, которые заезжали на территорию автовокзалов, входила ежедневная передача фиксированных сумм кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по иерархии. Ежемесячно таким образом зарабатывали примерно 1,5 миллиона леев. Взамен за подобные "сборы" водители освобождались от проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых нарушения графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей уплачивать незаконные сборы за каждую единицу.

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В ходе расследования выявилась и другая схема присвоения общественных средств сотрудниками ГП "Автовокзалы и автостанции". Стало известно, что работники одного из отделений ежедневно получали от граждан за хранение багажа различные суммы денег без внесения этих сумм в бухгалтерские документы. Указанные средства присваивались сотрудниками предприятия. Таким образом, компании был нанесен ущерб.