Днестр стремительно гибнет - ужасающие фото

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Молдове произошло страшное преступление, направленное против государственности. Это не эпатажное заявление, а факт. Посмотрите, в каком состоянии находится сейчас главная водная артерия Молдовы — река Днестр. Если ситуация не изменится, в Молдове произойдет экологическая катастрофа. Об этом говорят участники научной экспедиции. Подробности их исследования можно узнать здесь>>>.

А фото известного кишиневского фотографа Игоря Взорова, одного из участников экспедиции и очевидца произошедшего с Днестром, наглядно демонстрируют — это первые признаки катастрофы.