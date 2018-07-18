Алчный "Китаец" терроризировал Кишинев и производил наркотики

У вымогателей, требовавших у своей жертвы деньги в "общак", обнаружили самодельную лабораторию по производству наркотиков.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Трое членов ОПГ "Китаец" задержаны в Молдове по подозрению в шантаже и краже имущества у семьи из Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari У курсанта бельцкой автошколы вымогали 400 евро за получение прав

Задержанные оказались жителями столицы в возрасте от 33 до 38 лет.

Установлено, что они в июне 2018 года проникли в квартиру некоего лица, вымогая под вымышленным предлогом две тысячи евро. В тот же день злоумышленники вывезли свою жертву в парк в черте города, избили и потребовали еще пять тысяч евро в "общак" ОПГ "Китаец".

Следствие: в Дрокиевском районе одним бизнесменом-вымогателем стало меньше >>>

Деньги были переданы преступникам под прикрытием органов правопорядка.

Когда подозреваемых задержали, последовали обыски у них дома, где были найдены около 200 растений конопли и самодельная лаборатория по изготовлению наркотиков.

Если суд признает вину задержанных, каждому из них грозит до 19 лет тюрьмы.