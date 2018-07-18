Чуть не погиб на "зебре": кишиневец чудом спасся на улице Албишоара

Молодой человек переходил дорогу в положенном месте, но водители двух транспортных средств сперва не заметили его, от травм пешехода спасла случайность.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Когда внезапно происходит что-то важное, мы обычно говорим: "Это — судьба!".

© Sputnik / Vladimir Polusatov ДТП на Рышкановке - подробности происшествия

В Кишиневе в среду судьба, если так можно сказать, распорядилась оставить в живых пешехода, оказавшегося на дороге не в том месте, не в то время.

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Инцидент произошел на улице Албишоара. Два автомобиля совершали маневры и, не вписавшись в траектории друг друга, столкнулись. Только чудом ни одно из транспортных средств не наехало на молодого человека — обе машины после столкновения обогнули его с двух сторон и встали.

Справедливости ради стоит заметить, что пешеход находился на "зебре", но из-за стоявшего перед ними микроавтобуса ни один из фигурантов ДТП не мог вовремя увидеть парня. В деталях дорожного инцидента придется разбираться патрульным инспекторам.