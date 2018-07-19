Кровавое ДТП в Молдове: погибли молодая женщина и трое детей - фото

Молднет ужаснула новость о кошмарной аварии в Леушенах, где погибли четыре человека и еще столько же получили травмы.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Сразу четыре человека, из которых трое — дети, погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне поздно вечером.

© Sputnik / Martor ocular Кошмарное ДТП: под Оргеевом на трассе перевернулся автомобиль - видео

Как сообщили в Генинспекторате полиции, на трассе Леушены-Кишинев близ села Леушены в гужевую повозку, в которой находилось восемь человек, врезался автомобиль Volkswagen Sharan под управлением 34-летнего мужчины.

В результате столкновения погибли пассажиры повозки — 25-летняя женщина, двое мальчиков (в возрасте четырех и 16 лет), а также пятилетняя девочка. Еще две женщины (21 и 26 лет) и 28-летний мужчина получили травмы. Их доставили в районные больницы Хынчешт и Ниспорен.

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Известно, что водитель легковушки направлялся из Леушенского таможенного пункта в Кишинев. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело.