Спортсмены, до смерти избившие человека в Молдове, отданы под суд

По делу об избиении, повлекшем за собой смерть человека, проходят трое обвиняемых, двое из которых найдены и помещены под арест.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Спортсмены Аурел Игнат и Михай Пыргару окажутся на скамье подсудимых по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, следствие по этому делу завершено и передано в суд.

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Известно, что 19 мая 2018 года на парковке коммерческого центра обвиняемые вместе со своим сообщником нанесли множество ударов Серджиу Беженару. Среди жертв нападения называются также Ион Беженару и Серджиу Браду. Оба они были допрошены полицией в Институте скорой помощи, но отказались писать жалобу на своих обидчиков и заявили, что травмы, из-за которых их госпитализировали, они получили при падении с лестницы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

От полученных травм Серджиу Беженару скончался в ночь на 25 мая. Позже брат умершего написал жалобу в полицию, в которой он требовал признать его потерпевшей стороной. Такие же жалобы вскоре поступили от матери и любимой девушки погибшего.

Были допрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения и установлены лица, замешанные в преступлении.

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Михай Пыргару был задержан 25 мая, а через день наручники надели и на Андрея Игната. С момента задержания оба содержатся под арестом. Третий обвиняемый находится в розыске.

Если суд признает вину всех троих, каждому из них грозит до 15 лет тюрьмы.