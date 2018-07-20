Пятилетнего ребенка с тяжелым отравлением доставили из Кишинева в Бухарест

Перед отправкой в Бухарест для продолжения лечения состояние маленького пациента поддерживали в Кишиневе, в Центре матери и ребенка.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Врачи экипажа санавиации SMURD в пятницу срочно доставили пятилетнего пациента из Кишинева в Бухарест для прохождения более эффективного лечения.

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По данным пресс-службы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, ребенок отравился в Бельцах парацетамолом. Его госпитализировали в местную больницу, затем перевезли в Кишинев, в Центр матери и ребенка, где медикам удалось стабилизировать состояние больного.

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Тогда было принято решение отправить ребенка в бухарестскую больницу имени Григоре Александреску, где врачи специализируются на лечении подобных отравлений и их последствий. Вертолет службы SMURD приземлился в Кишиневе и, взяв маленького пациента на борт, направился в румынскую столицу.