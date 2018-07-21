Страшная находка под Комратом шокировала полицию

В лесополосе вблизи муниципия Комрат правоохранители обнаружили тело мужчины, который свел счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Страшную находку обнаружили в лесополосе недалеко от Комрата.

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Мужчина свел счеты с жизнью. Его тело было найдено на ветке одного из деревьев.

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Как отмечают в полиции, погибшим оказался житель Комрата. Ему было 63 года.

Что заставило его пойти на такой страшный шаг, каковы причины, побудившие мужчину свести счеты с жизнью, пока не известно. Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы исключить версию убийства.