Кошмар в Кишиневе: мужчине перерезали горло на вокзале

Злоумышленник достал строительный нож и перерезал им горло мужчине, с которым поругался.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Шокирующий случай в Кишиневе. На перроне центрального вокзала на 39-летнего мужчину напал неизвестный с ножом.

Брат пострадавшего рассказал журналистам, что тот приехал к нему в гости из Единец на несколько дней, передает sputnik.md

Накануне инцидента гость столицы употреблял алкогольные напитки. Затем присел на скамейку отдохнуть и попросил у прохожего сигарету, но тот отказал. Между ними завязался спор, в ходе которого один из них достал из кармана строительный нож и ударил другого в область шеи.

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Пострадавший госпитализирован, ему сделали операцию. Его жизнь вне опасности. Врачи заявили, что рана на шее достаточно глубокая, но артерии не повреждены.

Очевидцы сообщили, что несколько раз видели на перроне обоих мужчин. По их мнению, речь может идти о сведении счетов. Нападавшим оказался 58-летний житель Единец.