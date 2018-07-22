Навел шороху: на молдавской границе поймали малолетнего контрабандиста

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД поймали на границе 15-летнего мальчика, перевозившего через границу рыбу, передает пресс-служба ведомства.

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По информации правоохранителей, чтобы избежать наказания за правонарушение или уголовную ответственность, рыболовы используют в качестве перевозчиков незаконно пойманной рыбы несовершеннолетних детей, которые в соответствии с законодательством не могут быть привлечены к ответственности.

Сотрудники участка пограничной полиции населенного пункта Брынза заметил повозку, которая двигалась от линии границы внутрь страны. Управлял ею несовершеннолетний ребенок. Мальчик сказал, что является жителем Слобозия Маре Кагульского района.

В ходе проверки в повозке было обнаружено 12 сетей и 58 килограммов рыбы. Пограничники оповестили сотрудников Государственной экологической инспекции о случае, а также связались с законными представителями несовершеннолетнего.

По словам представителей Государственной экологической инспекции, которые изъяли улов, найденный вид рыбы занесен в Красную книгу Республики Молдова.

Полиция ведет расследование с целью выявления лиц, причастных к незаконной ловле и перевозке рыбы.