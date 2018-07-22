Шестеро детей из Басарабяски отравились колбасой и сосисками

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Шестеро детей из Басарабяски госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.

Как сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям, пострадавшим от 6 до 12 лет.

По предварительным данным, им стало плохо после того, как они поели сосиски и колбасу. Детей отвезли в больницу Чимишлии. Известно, что они все являются братьями.

Пациентов доставили накануне, сейчас их состояние — средней тяжести. Родители, которые съели те же продукты, чувствуют себя хорошо.

Местные власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.