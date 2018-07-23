На Кучурганском водохранилище случилась трагедия

Трагедия произошла во время празднования Дня Нептуна на Кучурганском озере, на побережье которого находилось около трех тысяч человек.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кучурганском озере утонул семилетний мальчик, хотя на берегу в этот день было особенно людно в связи с водным представлением, посвященным празднику Нептуна. По данным пресс-службы МВД Приднестровья, на побережье собралось около трех тысяч человек.

"Среди отдыхающих на берегу расположилась большая компания: четверо взрослых и семеро детей. В их числе и семилетний Миша. Вместе с другими детьми он находился в окружении родителей и родственников. В какой-то момент ребенок оказался без присмотра", — отметили в МВД.

Затерявшись в толпе, мальчик пропал из поля зрения взрослых. Спустя некоторое время родители забили тревогу.

К розыску Миши сразу подключились правоохранители и спасатели, к поисковым работам активно присоединились даже отдыхающие. К вечеру тело ребенка без признаков жизни обнаружили в 15 м от берега на глубине полутора метров.

На участке, где случилась трагедия, в воде находилось около 200 человек. Но никто из отдыхающих, к сожалению, не заметил того, как маленький мальчик зашел в воду и стал тонуть.

Семилетний Миша совсем недавно с семьей приехал из Санкт-Петербурга погостить у бабушки в Тирасполе.