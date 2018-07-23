Шок для всех: обыски в восьми районах Молдовы

Сотрудники госпредприятия "Автовокзалы и автостанции" проходят обвиняемыми по делу о коррупции.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели обыски на автовокзалах восьми районов Молдовы — Кагульском, Каушанском, Оргеевском, Единецком, Дрокиевском, Унгенском, Хынчештском, Яловенском, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы.

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Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконном присвоении денег сотрудниками госпредприятия "Автовокзалы и автостанции", что удавалось делать, обделяя билетами ряд пассажиров. Досмотрам подверглись операторы и водители национальных и зарубежных маршрутов, сообщает в понедельник пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

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Там же отметили, что благодаря рвению водителей ежемесячно каждое региональное отделение госпредприятия поставляло в карманы руководства "Автовокзалы и автостанции" от трех до 50 тысяч леев.

Также каждый сотрудник, вовлеченный в схему, получал ежемесячно до 1,1 тысячи леев.

В данный момент статус обвиняемых во взяточничестве получили девять человек, включая лиц, занимающих ключевые должности на предприятии. Шесть из них арестованы, трое находятся под домашним арестом.