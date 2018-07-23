Зловещая медсестра: сколько людей могло погибнуть из-за нее

Сумма взятки зависела от количества врачей, через которых должен был пройти соискатель результатов медобследования.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В Комрате была задержана медсестра, которая, по данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, выдавала водителям авто заключения о состоянии здоровья без прохождения медобследования.

© Sputnik / Варвара Гертье Врач Онкоинститута отказался оперировать до получения взятки

Женщину обвиняют во взяточничестве. Ее "такса", по данным следствия, составляла от 150 леев до тысячи за каждый такой документ. Сумма взятки зависела от количества врачей, которые должны были "подмахнуть бумажку".

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Задержанной грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.