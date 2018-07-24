Пьянь да рвань - по кому из алкоголиков Молдовы нары плачут

Утреннее похмелье – сколько преступлений совершается в Молдове по причине алкогольных возлияний, рассказали в полиции.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Более 78 тысяч жителей Молдовы находятся под наблюдением нарколога преимущественно по причине алкоголизма.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове пьяный полицейский спровоцировал смертельное ДТП

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в течение 2018 года по стране зарегистрировано 1331 преступление, в том числе 20 с угрозой жизни и здоровью людей. В отдельную категорию (48 случаев за 2018 год) выделены преступления в семье и против несовершеннолетних.

За этот период в Молдове горячительные напитки стали причиной 19 избиений, одного убийства, двух актов насилия, трех актов сексуального насилия, двух разбойных нападений, трех ограблений, 43 краж, 1145 случаев вождения в нетрезвом виде и т.д.

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Чаще всего нарушения закона "по пьяной лавочке" происходили в 2018 году в Комрате и Бельцах.

В Кишиневе в нынешнем году не зафиксированы преступления на почве алкоголя с угрозой жизни людей. В общей статистике "пьяных" уголовно наказуемых деяний по столице лидирует Рышкановка — 66 случаев.