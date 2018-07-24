Двое мужчин угнали "Шкоду" на бензоколонке, но сразу попались

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Некоторые считают, что "в Молдове машины не угоняют", перепродать их сложно, ведь страна невелика. В ночь на 21 июля два жителя столицы доказали одновременно и правоту, и ошибочность этого мнения. Они угнали автомобиль, но сразу попались.

© Photo : Public relations center of Federal Security Service В Кишиневе задержан угонщик, державший в страхе водителей столицы

Сотрудники управления полиции столичного сектора Рышкановка задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 34 лет, по обвинению в угоне автомобиля Skoda, который был оставлен водителем без присмотра на стоянке возле автозаправочной станции Peco на трассе Кишинев-Орхей. Тридцатилетний водитель обратился в полицию с заявлением о пропаже. В итоге — пропавшую "ласточку" оперативно нашли, а угонщиков задержали.

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Подозреваемый помладше ранее был судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Пойманные с поличным признали свою вину. Теперь им грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.