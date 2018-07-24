Полторы тонны за три дня: "левый" спирт в Молдову ввозят канистрами и бутылями

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Три случая незаконного оборота алкоголя пресекли мобильные группы Таможенной службы.

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В течение трех дней инспекторы задержали более 2 тысяч литров алкоголя, которые были ввезены в страну путем обхода таможни.

В первых двух случаях алкогольная продукция была доставлена ​​через Приднестровье — в автомобилях обнаружили канистры, содержащие 924 и 814 литров этилового спирта, алкоголь был без документов о происхождении.

Третий случай был зафиксирован в северном регионе страны, недалеко от населенного пункта Рэуцел.

Сотрудники мобильной команды обнаружили в машине бутыли, содержащие почти 350 литров алкоголя.