Самый глупый грабеж года: вор залез в храм, не подозревая, что его снимают

Шестнадцатилетний подросток уверенно делал карьеру церковного вора, но не учел одной мелочи — камер видеонаблюдения в храмах.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Претендентом на звание самого глупого грабителя года стал 16-летний подросток, проживающий в Оргеевском районе. Он решил ограбить церковь в Кишиневе, но ему не пришло в голову, что все происходящее фиксирует камера видеонаблюдения.

Молодой человек начал карьеру церковного вора со взлома кафедрального собора Чуфлинского монастыря Св. Феодора Тирона в столице в ночь на 14 июля. Опустошив коробку для пожертвований, он беспрепятственно покинул храм.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Кишиневе обокрали церковь

Однако деньги быстро закончились, и юный воришка решил обокрасть еще один храм. Утром 24 июля, выставив окно, он залез в другую церковь, расположенную на проспекте Дечебал в Кишиневе.

Вору даже не пришло в голову, что храм охраняется вовсе не так плохо, как ему показалось. Все происходящее снимала камера в здании церкви. Бесстрастный объектив запечатлел, как вор, разбив стекло, долго пытается влезть в небольшое отверстие в двери, проявляя при этом чудеса гибкости. А забравшись внутрь, словно в комедийном фильме, снимает футболку и заматывает ей лицо, что выглядело несколько запоздалым действием.

В итоге незадачливого грабителя взяли с поличным. На допросе он признался, что ранее совершал подобные преступления и в Оргеевском районе. Против расхитителя церквей возбуждено уголовное дело, однако задержания тот избежал, так как является несовершеннолетним.