Сколько сигарет можно спрятать в "Ситроене" — 70 тысяч, выяснила таможня

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сигареты в Молдове намного дешевле, чем в Европе, поэтому с попытками провезти сигареты контрабандой молдавские таможенники сталкиваются едва ли ни каждый день. Но даже видавших виды сотрудников таможни поразил результат обыска одного из автомобилей, который был задержан для осмотра на границе.

На КПП "Леушень" на границе с Румынией водитель скромного "Ситроена" настаивал, что ему нечего декларировать при переходе границы. Однако ему не поверили, и не зря — из многочисленных тайников, обустроенных в автомобиле, таможенники извлекли 70 тысяч сигарет, мастерски спрятанных в укромных местах.

Чтобы отыскать все тайники, машину пришлось разобрать — сигареты были спрятаны в салоне, в воздухозаборниках, под тюнинговыми деталями. Набралась огромная коробка и вдобавок два пластиковых мешка табачных изделий популярных марок — Winston, Marlboro и других.

Из десятков мелких партий товара складывается мощный поток контрабанды, который устремляется к границам Молдовы. Эксперты не раз заявляли, что в приграничных зонах действует разветвленная и хорошо организованная сеть контрабандистов, использующая десятки курьеров для нелегальной доставки товара через границу.

Ведется следствие, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали происшествия.