Обыски в Минэкономики и агентстве автотранспорта: задержаны 7 человек

Утро четверга началось в Кишиневе с обысков в Минэкономики и Национальном агентстве автомобильного транспорта: правоохранительные органы предоставили первые детали проверок.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Семеро человек задержаны в ходе продолжающихся масштабных обысков в министерстве экономики и инфраструктуры и Национальном агентстве автомобильного транспорта, заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски сотрясли министерство экономики в Кишиневе

"Семеро человек, среди которых пятеро служащих Национального агентства автомобильного транспорта, сотрудник министерства экономики и инфраструктуры, а также администратор специализированной транспортной пассажирской компании задержаны этим утром офицерами НАЦ и прокурорами", — отметили в антикоррупционном центре.

Там сообщили, что спецоперация продолжается.

"Задержанных доставят в НАЦ для проведения слушаний", — добавили в антикоррупционном центре.

В четверг утром в министерстве экономики Молдовы и в агентстве автотранспорта начались обыски. Как пояснили в НАЦ, речь идет сразу о нескольких уголовных делах, связанных с нарушениями в области транспорта.