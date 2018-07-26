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Обыски

"Транспортная мафия" под носом у Минэкономики: шокирующие детали обысков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Обыски в Молдове (83)
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Детали многочисленных обысков, которые проходят в Кишиневе с самого утра: нарушения на миллионы и массовые задержания.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр предоставил детали масштабных обысков, которые продолжаются в Кишиневе с самого утра. Проверки проводятся в министерстве экономики и инфраструктуры и Национальном агентстве автомобильного транспорта. К настоящему моменту задержаны семеро человек, среди которых глава одного из управлений агентства автотранспорта, два его зама и еще столько же инспекторов, а также консультант при Минэкономики и администратор компании, специализирующейся на пассажирских перевозках.

"Они подозреваются в организации схемы, благодаря которой служащие продвигали собственные транспортные компании, оказывая давление на операторов, работающих на национальных и международных направлениях", — сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

По данным следствия, сотрудники агентства автотранспорта совместно со служащими Минэкономики администрировали несколько транспортных пассажирских компаний через посредников.

"Они оказывали давление на водителей и экономических агентов, которые уже работали в этой области, ежемесячно вымогая определенные суммы денег в качестве "платы за защиту". Участники преступной схемы обещали не отзывать у транспортников авторизацию или не проводить проверки", — добавили в НАЦ.

Обыски, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски сотрясли министерство экономики в Кишиневе

В других случаях, как отметили в антикоррупционном центре, служащие требовали, чтобы предприниматели закрывали свой бизнес, или просили уплатить непомерные суммы денег, чтобы экономические агенты могли продолжить работу.

"Согласно оперативной информации, чтобы продолжить работу в этой области, администратор одной из компаний должен был заплатить 20 тысяч евро, а другие платили сотрудникам агентства автотранспорта по девять тысяч леев ежемесячно, чтобы не проводились проверки", — подчеркнули в НАЦ.

Правоохранительным органам предстоит проанализировать собранную в рамках следственных мероприятий информацию. В антикоррупционный центр также доставили и посредников, через которых служащие администрировали многочисленные маршруты автотранспорта.

"НАЦ и антикоррупционная прокуратура открыли несколько уголовных дел по факту пассивной коррупции и злоупотребления служебным положением, которое было совершено публичным лицом. Законодательство предусматривает за это наказание тюремное заключение до десяти лет со штрафом до восьми тысяч условных единиц и с лишением права занимать определенные должности до десяти лет", — пояснили в ведомстве.

Тема:
Обыски в Молдове (83)

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Теги:
коррупционер, подробности, нарушение, пассажироперевозки, обыски, транспорт, коррупция, Молдова
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