Огненный ад пережили в Гагаузии: пожар длился несколько дней

Десятки квадратных метров мусорной свалки в одном из сел Гагаузии были охвачены огнем в результате длительного пожара.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Пожар случился на свалке в селе Кирсово (Гагаузия, юг Молдовы). Мусор, по сообщению местных СМИ, горел в течение нескольких дней. Как заявили Sputnik в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики, обращение по поводу пожара поступило в ведомство только утром в четверг.

"В 10.10 пожарные были на месте. Огонь охватил площадь примерно в 100 квадратных метров. Очаг возгорания локализован. Специалистам предстоит установить причины возникновения пожара", — сообщили в пресс-службе.

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Что стало причиной возгорания на свалке — жаркая погода, которая установилась в Молдове в последние дни, или неосторожное обращение с огнем, станет известно после экспертизы специалистов.