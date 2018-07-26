В Кишиневе пропал мужчина – полиция просит помощи

Жителей столицы просят позвонить в полицию, если они увидели этого человека.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Правоохранительные органы просят помощи у жителей Кишинева в поиске пропавшего мужчины.

Исчезнувшему 18 июля — 45 лет, он вышел из дома, что находится на Рышкановке, и до сих пор о нем нет никаких новостей.

Рост мужчины — 1,6 метра, глаза карие, шатен, возможно, был одет в спортивные штаны, синюю футболку и синюю кепку.

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Пропавший находится под наблюдением психиатра и ранее уже уходил из дома надолго, не предупреждая никого.

Если вы увидели человека на фото, позвоните по телефонам 022 44 61 00 или 079 014 578.